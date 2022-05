Maratonina azzurra, doppio evento domenica a Latina

Domani doppio appuntamento con il podismo nel capoluogo pontino. Alle 8:00 verrà dato il via alla Maratonina Azzurra dal distaccamento dell'Aeronautica Militare di Foce Verde, dove c'è il lido dell'Aeronautica e la manifestazione prevede una doppia distanza: quella di 23 km e quella di 12 km, in entrambi i casi l'arrivo è previsto nel cuore di Latina, in piazza del Popolo.

Per i partecipanti il ritrovo è fissato alle 7:00 del mattino in piazza del Popolo, poi i podisti verranno trasportati a bordo di navette (l'ultima partirà alle 7:45) fino alla linea di partenza con le premiazioni che si terranno alle 11:30 sempre nella piazza principale di Latina.

L'ultima edizione s'è svolta a ottobre dello scorso anno, posticipata a causa della pandemia di Covid-19, e vide il successo di Claudio Marchiori (nella foto l'atleta della Nuova Podistica Latina) con il tempo un'ora 29'02'' mentre in campo femminile la prova di 23 km venne vinta da Silvia Romeo (Gruppo Sportivo Bancari Romani) che fermò il cronometro sul tempo di un'ora 40'04''. La gara corta vide il successo di Mauro Massimi (Free Runners) in 41'13'' mentre in campo femminile vinse Marica Rubino (Atletica Aviano) in 48'50''. La manifestazione è organizzata dalla 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.a. A.v. dell'Aeronautica militare con il patrocinio del Comune di Latina e sotto l'egida del comitato Uisp di Latina. Il ricavato verrà devoluto all'Onfa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori. Le strade verranno interdette al traffico veicolare durante il passaggio degli atleti.