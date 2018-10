Il manifesto di Mussolini alla presentazione del coordinamento della Lega a Latina

Ultimo aggiornamento: 20:09

Un manifesto di Benito Mussolini alla presentazione del coordinamento cittadino di Latina della Lega. È accaduto oggi nel capoluogo pontino, dove i vertici locali del partito del vice premier Matteo Salvini hanno illustrato componenti, linee guida e indirizzi del nuovo organo interno. Su un lato, campeggiava un manifesto del Duce, con riportata una sua frase: «Dovete sopravvivere e mantenere nel cuore la fede. Il mondo, me scomparso, avrà bisogno dell'idea che è stata e sarà la più audace, la più originale, la più mediterranea ed europea delle idee. La storia mi darà ragione».Sotto la sua effigie, davano luogo alla presentazione il coordinatore regionale della comunicazione della Lega, Pino Iuliano, la coordinatrice comunale del partito, Federica Censi, e via via gli altri membri del nuovo organo, come Vincenzo Valletta e Sergio Toselli. Conclusioni affidate al consigliere regionale, nonché capogruppo della Lega alla Pisana, Angelo Tripodi. Sua è la sede dove si è svolta la presentazione: non si tratta infatti di una sede della Lega, sebbene ieri spiccassero i vessilli del partito.«È il mio ufficio privato - spiega Tripodi - e quel manifesto è un reperto storico, risalente al 1943 e appartenente alla mia famiglia, e in particolare a mio zio, Antonino Tripodi, che fu senatore del Movimento sociale italiano (MSI): mi fu donato quando ero nel Fronte della Gioventù, circostanza ben nota a tutti, è un mio ricordo personale e familiare. Capisco che sarebbe stato il caso di toglierlo per una conferenza stampa di partito, riconosco la superficialità e ribadisco che con il partito non c’entra nulla».