Maltempo, Priverno senza internet da due giorni. Banche chiuse e disagi

Banche chiuse da ieri, a Priverno, e altri disagi nel centro Lepino per la mancanza di connessione a internet. Un problema che è legato al maltempo di questi giorni e sta creando diverse difficoltà.Secondo quanto si apprende il guasto - in corso di riparazione da ieri - è legato a pali e cavi danneggiati lungo via Marittima II, fino allo scalo di Priverno. Tim conferma la presenza da ieri sera di un guasto sul cavo in fibra causato sia dal maltempo che dai roditori che hanno fatto danni in più punti, viene ribadito che l'intervento è in corso.Intanto computer fuori uso, nessun collegamento ai pos dei supermercati, impossibilità di prelevare denaro e svolgere operazioni bancarie (le agenzie hanno affisso cartelli invitando a rivolgersi a filiali nei centri vicini, per urgenze) e postali, difficoltà anche negli uffici pubblici.