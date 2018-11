Maltempo: esonda l'Amaseno a Sonnino. A Priverno famiglia salvata dopo frana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nubifragio della notte scorsa ha portato come conseguenza l'esodanzione del fiume Amaseno lungo tutto il tratto che porta a valle In particolare, nella vallata di Sonnino Scalo, lo straripamento del fiume ha portato la Protezione civile a chiudere alcune strade della pedemontana per evitare che i mezzi potessero avventurarsi nei luoghi più pericolosi. I danni non mancano di certo alle colture come pure alle abitazioni, in alcuni tratti allagate, soprattutto nel versante privernate dove una famiglia, in località "Le Chiocche" è stata messa in salvo dalla Protezione civile perchè rimasta isolata per una frana abbattutasi a ridosso dell'abitazione stessa. Nella mattinata, dopo alcune ore di lavoro, è stata messa in sicurezza. Allagamenti si sono registrati nella pianura dove l'acqua ha invaso i piani terra delle abitazioni.Il territorio locale è dalla prima mattinata battuto dalla Municipale e dai due distaccamenti della Protezione civile regionale e Coc.