Maltempo, alberi caduti da nord a sud della provincia. Auto sfondata sulla Pontina, disagi per il traffico

La Flacca è stata bloccata a Gaeta per la caduta di un albero. Il maltempo sta imperversando in provincia di Latina con pioggia e forte vento.



Crollate in piazza del Popolo, a Latina, le grate della recinzione del cantiere nel quale sono in corso lavori. Mentre ci sono stati problemi in via Massaro, al mare, per un albero caduto sulla carreggiata. Caduto anche un albero sull'Appia, all'incrocio di Tor Tre Ponti. Disagi per il traffico sull'Appia

Sulla Pontina - al km 31 - un ramo ha sfondato il parabrezza di un'auto e si è sfiorata la tragedia tra Pomezia e Aprilia.



Rami e alberi caduti soprattutto nella parte nord della provincia. I collegamenti con le isole sono stati sospesi, burrasca in porto a Ponza.

Ultimo aggiornamento: 19:07

