Sfregiata la Madonnina nel parco dei Martiri delle Foibe, indagano i carabinieri

La Madonnina del parco dei Martiri delle Foibe a Priverno è stata sfregiata dai vandali che l'hanno presa a martellate.

Se ne sono accorti alcuni residenti che hanno immediatamente allertato il parroco del quartiere. Ieri mattina il sacerdote ha varcato il portone della caserma dei carabinieri di Priverno segnalando l'accaduto.

La piccola statua della Madonna si trova in una nicchia nell'area verde non lontana da via della Stazione, sotto al curvone di via Falzarano non lontano dal centro della cittadina lepina. Ieri pomeriggio i militari dell'Arma hanno effettuato un sopralluogo e acquisito le immagini della videosorveglianza della zona.

Secondo quanto ricostruito lo sfregio è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno, ma al momento non ci sono sospettati. Gli investigatori sperano di trovare riscontri dalle immagini riprese quella notte dalle telecamere della zona. Fortunatamente i danni alla piccola statua della Madonna sono contenuti. Ma resta un gesto vile e ignobile.