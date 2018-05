Sabaudia, i Lions premiano gli studenti: il Futuro della pace e gli Scambi della gioventù

Saranno premiati a Sabaudia, venerdì 25 maggio, gli studenti nell'ambito del concorso “Poster per la pace” istituito dall’associazione internazionale dei Lions Clubs sin dal 1989. La cerimonia di premiazione, l'iniziativa è promossa dal Lion Club Sabaudia-San Felice Circeo Host presieduto da Ida Panusa, avrà luogo a Palazzo Mazzoni con inizio alle 11.



Il concorso, rivolto agli studenti compresi tra gli 11 e i 13 anni, ha l'obiettivo di far riflettere - tramite un elaborato grafico - i ragazzi sul significato della pace. Quest'anno assume però un significato particolare, nel corso della cerimonia sarà ufficializzata infatti la donazione di romanzi e testi sul territorio pontino che il club Lions Sabaudia-San Felice Circeo Host ha fatto al centro anziani di Sabaudia. I libri provengono dalla collezione privata di Ida Panusa e del compianto consorte, fondatore del club, Stefano Zappalà, scomparso di recente e che in parte gli sono stati donati nel corso del suo assessorato al Turismo alla Regione Lazio.



Tornando agli studenti, hanno partecipato a “Il futuro della pace” complessivamente 70 ragazzi provenienti dagli istituti comprensivi “Giulio Cesare” di Sabaudia, “Leone Caetani” di Cisterna, "Don Andrea Santoro" di Priverno-Prossedi, "Zona Leda" di Aprilia, "Leonardo da Vinci " di San Felice Circeo, “Anna Frank” di Roccagorga-Maenza e l’istituto comprensivo “Numero 12 Borgo Faiti” di Latina. Cinque gli elaborati selezionati e inviati al Distretto 108 L -Italy. Il premio a livello nazionale è un viaggio alla sede internazionale Lions ad Oak Brook- Chicago. E anche se i giovani pontini che hanno partecipato al concorso non si sono aggiudicati il soggiorno riceveranno tutti un dono dal club Sabaudia-San Felice Circeo Host, un riconoscimento per il contributo offerto sul tema della pace.



A ricevere il premio saranno anche i ragazzi che hanno vinto il service “Scambi della gioventù”, rivolto agli studenti delle terze classi delle medie e delle quarte delle scuole superiori.

Ai primi tre vincitori della scuola media viene consegnato un premio in denaro. Il primo classificato delle superiori potrà essere ospitato presso una famiglia Lions in un paese europeo o extra-europeo. Quest'anno l'alunna Martina Di Perna del Classico "Dante Alighieri" di Latina andrà in Danimarca. Il club le ha già consegnato il biglietto d'aereo. Gli studenti che hanno usufruito di questa opportunità negli anni scorsi si sono riuniti ed hanno dato origine ad un Leo Club.

