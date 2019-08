Libri: "Cultura del mare" al Circeo, il premio a Gianluca Barbera con "Magellano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Barbera ha vinto a San Felice Circeo la XXVI edizione del Premio letterario La Cultura del Mare con il romanzo "Magellano" (Castelvecchi)Premiati anche Elena Stancanelli con "Venne alla spiaggia un assassino" (La Nave di Teseo), "Il soffio dell’organante" di Antonio Di Natale (Orme) e "Spam. Stop plastica a mare" di Filippo Solibello (Mondadori)Menzione speciale a Madeline Miller per il suo "Circe" (Sonzogno).A proclamare i vincitori è stata una giuria presieduta dall'attore, regista e scrittore Pippo Franco; dal giornalista RAI Sigfrido Ranucci; dai magistrati Cinthia Pinotti e Francesco Caringella; da Giuseppe Marchetti Tricamo direttore editoriale e docente universitario; dallo scrittore e critico letterario Arnaldo Colasanti; da Roberto Morelli, responsabile beni culturali Banca d’Italia.Il Premio letterario è tornato dopo alcuni anni di sospensione, nell'anno in cui San Felice Circeo - insieme ai Comuni di Ponza e Ventotene - è stata nominata Città della cultura della Regione Lazio. Arrivato alla XXVI edizione, è promosso dal Comune di San Felice Circeo ed è dedicato a libri di narrativa, saggistica, poesia, aventi per tema il mare, il suo habitat, le sue città, le sue coste.La cerimonia di premiazione, condotta da Pippo Franco e Mauro Bruno, si è tenuta presso i Giardini di Vigna la Corte, nel centro storico di San Felice Circeo.