Lenola, frontale tra due auto: morto un ragazzo, donna ferita gravemente

di Barbara Savodini

Incidente gravissimo poco dopo le 19 a Lenola. Nello scontro tra due auto, una Punto e una Land Rover, una persona ha perso la vita e una è gravemente ferita. La vittima è un giovane di Lenola che viaggiava con un amico che fortunatamente si è salvato. Grave una donna che viaggiava sull'altra vettura ed è stata trasportata con l'elicottero al Goretti di Latina. Lo scontro è avvenuto sulla via provinciale per Lenola in località Vallebernardo. Sono intervenuti i carabinieri di Fondi, e per la viabilità la Polizia municipale. Sul posto è atterrata l'eliambulanza e sono intervenute due ambulanze del 118.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:55



