Il video-regalo di "Minerva" ai cittadini pontini per "ripartire più forti di prima"

«In un momento così delicato per tutti noi, di ripartenza e di grandi sacrifici, anche un video emozionale può riuscire a farci sentire uniti e più forti».È lo spirito che ha spinto l', presidente dell'e dell', a realizzare un filmato-regalo per tutti i cittadini dei 33 comuni della provincia di Latina.Le emozionanti musiche eseguite dal Maestro Gabriele Pezone di Fondi, il montaggio di Marco Marcelli, sentite parole di incoraggiamento e le meravigliose immagini dei comuni pontini hanno dato così vita ad un video-incoraggiamento, pensato per ridare ai pontini la forza di “ripartire più forti di prima”."Abbiamo chiuso aziende, negozi, uffici, attività - recita il filmato tra note emozionanti e immagini mozzafiato - abbiamo imparato a ringraziare chi è in prima linea. Abbiamo riscoperto il sorriso dei bambini e riscoperto la lentenzza della vita. Lei, che a volte colpisce così duramente".Un territorio storicamente straordinario«Ringrazio la Provincia di Latina e il Presidente Carlo Medici per il patrocinio, i Comuni e le società sportive per le immagini e tutti coloro che hanno lavorato alla produzione del filmato che è stato l’ennesimo grande lavoro di squadra – commenta l'avvocato Annalisa Muzio - credo fermamente nell’unione di intenti, nel senso di comunità e di appartenenza e nel fatto che, per ripartire, occorra una programmazione congiunta, a più livelli, che coinvolga i vari soggetti che compongono la società, dalla politica alle associazioni, agli imprenditori, ai cittadini».«Tutti – aggiunge – siamo chiamati a fare la nostra parte per fare ripartire questa provincia piena di bellezze naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche e di eccellenze turistiche oltre che culinarie. È un territorio che ha storicamente dimostrato la sua grande forza, sta a noi, ora, sapere cogliere le nuove opportunità che si presenteranno per rilanciare tutti i settori e tutti i comparti dell’economia: dall’imprenditoria al commercio, dal turismo allo sport, dal sociale e alla cultura».«Noi siamo pronti a mettere in campo tutto il nostro impegno. Sia con Minerva che con l’Osservatorio stiamo programmando una serie di progetti e di iniziative, a breve e lungo termine, per affrontare la fase 2 e in generale il dopo emergenza Covid. Abbiamo predisposto vari documenti di programmazione, che abbiamo già sottoposto all’attenzione delle istituzioni, finanche della Regione e primo tra tutti al Comune di Latina, che si è dimostrato pronto all’ascolto. Siamo, dunque, speranzosi che la nostra provincia, così come tutto il territorio italiano, possa tornare a splendere più di prima. L’amore per il nostro territorio – conclude Annalisa Muzio – ci impone di alzare la testa, fieri, uniti, orgogliosi e compatti. Noi siamo comunità, noi siamo più forti di prima. Che questo sia un augurio di rinascita per tutti noi”».