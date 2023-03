Lavori sulla rete idrica, 6 Comuni pontini lunedì senz'acqua

Acqualatina annuncia una nuova interruzione del servizio idrico in sei comuni pontini a partire da lunedì alle 15, fino a notte per un intervento sulla rete. I lavori saranno eseguiti sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale Sardellane e riguarderanno cinque chilometri della rete per il recupero di circa 70 litri d'acqua al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e parte di Terracina. I comuni e le zone interessate sono sempre le stesse: l'intero comune di Latina a esclusione dei Borghi Sabotino, Montello, Le Ferriere, Santa Maria, Carso, Podgora e Latina Scalo, l'intero comune di Pontinia e Sabaudia, le zone bassa, mare, porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero a San Felice Circeo, Via Migliara 46 e Sezze Scalo e Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo a Terracina.

Per cercare di evitare il prolungamento dell'interruzione idrica come avvenuto in passato, Acqualatina metterà in campo 4 squadre, in modo da eseguire gli interventi in parallelo e ottimizzare i tempi di ripristino del servizio. «Appena una squadra terminerà il proprio intervento verrà immediatamente riaperto il flusso a favore dei comuni serviti da quel tratto di condotta, senza attendere il completamento dei restanti lavori», questo permetterà di evitare in parte i disagi che si sono registrati anche di recente quando il flusso idrico è tornato solo dopo molte ore rispetto a quanto comunicato dall'azienda. Verranno messe a disposizione delle autobotti in piazza Celli e Largo Cavalli a Latina, in piazza Kennedy a Pontinia, in piazza IV Ottobre e via Sabaudia al Circeo, in Corso della Repubblica a Sezze Scalo e nella piazza del Comune a Sabaudia.