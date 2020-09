Settanta scatti per raccontare la storia di Unindustria Latina

Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mostra per raccontare le aziende che hanno fatto la storia dell'economia pontina. Il progetto Imprese d'autore di Unindustria Latina è stato realizzato per sottolineare, «attraverso un percorso fotografico non solo la bellezza di luoghi che raccontano il lavoro, le storie di famiglia, la passione che si trasforma in risultato, ma anche la necessità di essere messi a disposizione della comunità».Gli scatti d'autore sono stati mostrati per la prima volta ieri nel corso di una mostra-evento presso la sede di Unindustria Latina, «quale momento celebrativo da condividere con le aziende aderenti, le autorità locali e gli stakeholder». Il progetto prevede anche la realizzazione di un volume e una webzine «allo scopo di creare una narrazione cartacea e digitale dedicata alle aziende pontine».«L'obiettivo del progetto voluto da Unindustria è dare la parola ai protagonisti delle imprese, analizzare i problemi che le imprese si trovano ad affrontare nella gestione e nella valorizzazione della propria identità e illustrare ciò che hanno creato. Comprendere tutto questo attraverso gli scatti d'autore proposti, significa comprendere la cultura che ha fatto nascere l'impresa e la fa vivere», dichiara il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello.«Ringrazio le aziende che hanno voluto condividere questo percorso fatto anche di tante emozioni ma anche di tanta realtà - ha detto il presidente di Unindustria Latina Giorgio Klinger - Migliaia di scatti eseguiti per arrivare ad una carrellata di fotografie dominate dall'essenzialità. In questo consistente apparato fotografico riassunto in settanta scatti d'autore firmati dall'artigiano Renato Franceschin, che arricchiscono da oggi le nuove sale della sede storica dell'Associazione di via Montesanto, ognuno può ritrovare le tracce degli eventi di questo territorio. Un racconto ideale e concreto nel contempo, ma anche l'evidenza di una cultura dell'impresa, con tutti i suoi valori».© RIPRODUZIONE RISERVATA