Latina, il pari con il Savoia vale i play off di serie D. Ora si può sperare nel ripescaggio

LATINA - Ancora una volta sono stati necessari i supplementari per fare festa. Il Latina Calcio 1932, dopo aver superato l'ostacolo Nocerina, si è aggiudicato i play off di serie D girone G dopo una battaglia di 120' con il Savoia terminata in parità. Al 14' del primo tempo segna Di Renzo, a dieci minuti dalla conclusione pareggia Letizia su rigore. Prima dei supplementari vengono espulsi Barberini da una parte e Fornito dall'altra e nonostante altri 30' di fuoco, il Latina è abile nel reggere l'urto conquistando l'obiettivo. Vincere non vuol dire salto matematico in serie C, ma aprire una bella speranza che porta al ripescaggio certamente sì. E i nerazzurri, visto quanto fatto, meriterebbero di tornare nel calcio dei professionisti.