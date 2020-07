È mancato questa sera all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina Paolo Fabrizio. Aveva 58 anni ed era ammalato da alcuni anni, ha lottato fino all'ultimo con coraggio contro la malattia che lo aveva colpito. Con lui fino alla fine la sua famiglia e la sua compagna da una vita, la moglie Barbara Tudini.



Paolo Fabrizio era molto conosciuto in città, commerciante storico del centro dove ha gestito per decenni con il fratello Carmelo la gioielleria di famiglia in via Diaz. Una perdita enorme per la famiglia, gli amici e quanti lo hanno conosciuto. Paolo Fabrizio era un uomo molto amato e stimato.