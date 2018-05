Latina, veterinario e la moglie arrestati dai carabinieri: avevano 40 grammi di cocaina

Un altro professionista insospettabile arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina. Dopo il caso dell'avvocato Pernigotti, lunedì i carabinieri del comando provinciale di Latina hanno arrestato due coniugi di Pontinia che sono stati trovati in possesso, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, di 40 grammi di polvere bianca.Parte della droga era già stata suddivisa in dosi. I carabinieri tra l'altro hanno anche trovato un bilancino di precisione occultato in un mobiletto del bagno. L'uomo è un veterinario di 42 anni, la moglie è invece casalinga e ha 43 anni. I due sono ora ai domiciliari nella loro abitazione di pontinia.Così, dopo i due etti di cocaina trovati nascosti a casa dell'avvocato Pernigotti in piazza Roma a Latina, i militari agli ordini del comandante provinciale Gabriele Vitagliano hanno sequestrato altri 40 grammi a casa del veterinario di Pontinia.