Latina ko a Messina: i siciliani vincono 1-0. Nerazzurri scivolano al decimo posto

Il Latina esce sconfitto dalla sfida in Sicilia contro il Messina. I nerazzurri sono stati superati grazie a un gol di Morelli siglato al 42' del primo tempo. La pressione dei siciliani è stata costante, come dimostrano anche i nove corner ottenuti contro un solo angolo del Latina. Una sconfitta pesante: i pontini scivolano al decimo posto in classifica restando comunque in zona play off (ma con molte delle squadre inseguitrici che hanno delle partite da recuperare).

Il tabellino

ACR Messina 1 – 0 Latina Calcio 1932

ACR Messina (4-2-3-1): Lewandowski, Morelli (32’ st Trasciani), Camilleri, Carillo (25’ st Celic), Fazzi, Fofana, Rizzo, Damian (32’ st Simonetti), Russo, Piovaccari (37’ st Busatto), Statella (25’ st Goncalves). A disposizione: Caruso, Rondinella, Angileri, Konate, Catania, Balde, Adorante. Allenatore: Raciti.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Sarzi Puttini (15’ st Atiagli), Giorgini (25’ st Rosseti), Amadio, Carletti, De Santis, Tessiore, Palermo (11’ st Barberini), Carissoni (25’ st Teraschi), Esposito, Jefferson (15’ st Sane). A disposizione: Tonti, Celli, Mascia, D’Aloia, Ercolano. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo.

Assistenti: Antonio Severino di Campobasso e Nicola Tinello di Rovigo

Quarto Ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

Marcatori: 42’ pt Morelli (M)

Note. Ammoniti: 12’ pt Fazzi (M), 24’ pt Amadio (L), 30’ pt Carletti (L), 43’ pt Caruso (M), 3’ st Esposito (L)

Recuperi: 2’ pt; 5’ st.

Angoli: ACR Messina 9 Latina Calcio 1932 1

Note: 819 spettatori di cui 30 ospiti