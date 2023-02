Elezioni regionali, urne aperte e seggi insediati: a Latina sostituiti 38 presidenti su 116

Seggi insediati non senza difficoltà, prontamente risolte, e tutto è pronto per la due giorni elettorale per le regionali di oggi e domani. Ieri è stata la giornata in cui tradizionalmente presidenti e scrutatori si sono insediati presso le sezioni elettorali di tutta la Regione Lazio, e quindi anche in provincia di Latina. Nel capoluogo, presso le 116 sezioni, si sono registrate alcune rinunce, sia tra i presidenti che tra gli scrutatori (4 per ogni sezione). In particolare, erano 38 i presidenti rinunciatari, e sostituiti, su 116, mentre diverse decine gli scrutatori. In alcuni casi è stato necessario, per questi ultimi, procedere con la chiamata diretta, di fronte alla rinuncia sia di effettivi che di sostituti. Le sezioni hanno quindi provveduto al montaggio di urne, cabine, affissione dei manifesti elettorali dei candidati, timbratura delle schede elettorali, apertura dei verbali di seggio. Fuori da ogni sezione è anche affisso il manifesto che ricorda il divieto tassativo di entrare con telefoni cellulari, e le relative sanzioni.

IL VOTO

Gli elettori potranno recarsi alle urne oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Per esercitare il proprio diritto-dovere di voto, bisognerà recarsi presso le sezioni muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di tessera elettorale con spazi ancora disponibili per i timbri di avvenuta votazione. Gl sportelli degli uffici demografici di tutti i Comuni saranno aperti nel corso delle operazioni di voto per rilasciare rinnovi e duplicati di documenti e tessere elettorali. Nel capoluogo, l’ufficio centrale di via Ezio sarà il solo a rilasciare le carte di identità e solo per aventi diritto al voto, con numeri di prenotazione fissi però: 220 numeri oggi e 22 numeri domani. Saranno aperti anche gli uffici decentrati di Latina Scalo e Borgo Sabotino, ma solo per le tessere elettorali. Si vota tracciando un segno (una X) sul nome del candidato governatore: in questo caso, il voto non sarà esteso alle liste collegate. Oppure, si può tracciare il segno o su una delle liste di coalizione; in questo caso il voto sarà esteso anche al candidato governatore. Oppure si può tracciare il segno sia sul nome del candidato presidente che sul simbolo della lista ad esso collegata. È previsto il voto disgiunto: si può segnare la X sul nome del candidato presidente e un altro su una lista non collegata ad esso. Per esprimere poi la preferenza per uno o massimo due candidati consiglieri, i cognomi vanno messi sulle righe accanto al simbolo della lista. È però necessario - in caso si vogliano inserire due cognomi - rispettare la differenza di genere: un candidato uomo e una candidata donna.

I CANDIDATI

Nel Lazio, sono cinque i candidati governatori, ma solo tre di loro hanno presentato liste in provincia di Latina. Si tratta - in ordine alfabetico - di Donatella Bianchi (M5S e Polo Progressista); Alessio D’Amato per la coalizione di centrosinistra (Pd, Lista civica D’Amato presidente; Verdi e sinistra-Europa verde-Possibile; Demos Democrazia solidale; Azione-Italia Viva-Renew; +Europa-Radicali italiani-Volt; Partito socialista italiano); Francesco Rocca per la coalizione di centrodestra (FdI; Lega; FI; Udc; Noi moderati con Sgarbi; Lista civica Rocca presidente). Un totale, in provincia di Latina, di 15 liste, ciascuna con sei candidati consiglieri regionali (tranne quella M5S, che ne presenta cinque) per un totale di 89 candidati pontini. Si candidano a governatore del Lazio anche Rosa Rinaldi (Unione popolare) e Sonia Pecorilli (Pci) che però non hanno depositato liste per la circoscrizione di Latina. Gli elettori troveranno quindi sulla scheda elettorale che gli sarà consegnata al seggio solo l’indicazione del nome del candidato governatore.