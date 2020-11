Latina, emergenza Covid: quali e quanti i fondi in arrivo per imprese ed enti? Videoconferenza organizzata da Confcommercio

“Emergenza Covid tra Recovery Plan e Sure. Quali e quanti, realmente, i fondi in arrivo per imprese ed Enti?”

Questo il titolo della videoconferenza che si terrà venerdì 27 novembre, con inizio alle 17, organizzata da Confcommercio Lazio Sud Latina.

Un incontro pensato per ascoltare, direttamente dai protagonisti, quali sono realmente le risorse in arrivo dall’Europa e quale impatto avranno sulla nostra economia.



Collegati in diretta, sui canali social di Confcommercio Lazio Sud e Confcommercio Latina, ci saranno il Dr. Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio di Frosinone - Latina per i saluti iniziali e un’introduzione sul tema; l’On. Fabio Massimo Castaldo – Vice Presidente del Parlamento Europeo; l’On. Claudio Mancini – Segretario della VI Commissione della Camera dei Deputati; il Dr. Paolo Orneli – Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio; gli On. Matteo Adinolfi (Eurodeputato ID), Salvatore De Meo (Europarlamentare EPP) e Nicola Procaccini (Europarlamentare ECR); il Sindaco di Latina, Damiano Coletta, Cristina Leggio – Assessore alla Città internazionale, Politiche giovanili e Partecipazione e Smart City del Comune di Latina.



Moderatore dell’evento Annalisa Muzio, Commissario di Confcommercio Latina.



Tema degli interventi il Next Generation EU, un'occasione da non perdere per rilanciare la crescita e la produttività dell'economia italiana. In particolare si affronterà il tema del Recovery Plan o Piano nazionale di resilienza e rilancio (Pnrr), un fondo per la ripresa con titoli comuni europei per finanziare la ripresa di tutti i Paesi più colpiti, tra cui l’Italia. 750 miliardi totali di aiuti agli Stati in difficoltà.

