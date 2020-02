Colpo a sorpresa di Coletta, alle Attività produttive arriva Simona Lepori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simona Lepori, imprenditrice di Latina, probabile futuro assessore alle Attività produttive del capoluogo pontino. Indiscrezioni provenienti dall'ambiente politico danno la notizia per certa. Sarebbe lei ad essere stata designata dal sindaco Damiano Coletta per l'incarico di giunta rimasto scoperto da luglio scorso con le dimissioni di Giulia Caprì. La nomina potrebbe arrivare già nella giornata di domani, con tanto di decreto sindacale. Incognita invece sulle deleghe. Scontata quella alle Attività produttive, non è ben chiaro se il sindaco intenda affidarle anche quella alle Società partecipate, dunque tutto il pacchetto detenuto da Caprì o se intenda optare per qualche ritocco di competenze all'interno della giunta e conseguente redistribuzione dei compiti.La famiglia Lepori è molto nota a Latina ed è titolare del Park Hotel, struttura alberghiera e congressuale all'ingresso sud della città. Simona Lepori è conosciuta anche per il suo impegno nella Confcommercio Lazio Sud. Neanche un anno fa, all'interno dell'associazione di categoria dei commercianti, è stata nominata vicepresidente Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi) con delega per il distretto nord. L'ingresso di Lepori nell'esecutivo di Coletta andrebbe a chiudere una faticosissima stagione politica che ha visto per l'intera estate prove di intesa tra il primo cittadino e la sua Lbc con il Partito democratico e puntuali passi indietro fino alla rottura delle trattative almeno quelle ufficiali. Non è un segreto infatti che il sindaco sia tornato recentemente a corteggiare, a causa dell'incarico di giunta rimasto vacante, Carla Amici, ex sindaco dem di Roccagorga e dirigente del Partito democratico oltre ad essere la sorella di Sesa, ex sottosegretario in quota al Pd alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Una forte tentazione per Carla Amici, nonostante l'aut aut della segreteria provinciale del suo partito. Poi la rinuncia per incompatibilità, in quanto direttrice dell'azienda speciale di Terracina. Ora con Lepori sarebbe cosa fatta. La nomina dell'assessore alle Attività produttive è particolarmente attesa in politica ma soprattutto dalle categorie interessate che proprio di recente hanno lamentato l'assenza di un interlocutore con l'amministrazione comunale. Coletta avrebbe pescato al loro interno (riuscendoci dopo una serie di tentativi andati a vuoto), sperando forse di farsi perdonare la lunga assenza e di ritrovare consensi in vista delle amministrative del 2021.