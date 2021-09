Lampioni guasti? Il candidato fa montare i led a energia solare. Ma rischia una denuncia

Mercoledì 29 Settembre 2021, 15:10

Negli ultimi giorni di campagna elettorale può avvenire di tutto, ma difficilmente qualcuno avrebbe immaginato di vedere un candidato far montare (senza autorizzazione) delle luci sui lampioni guasti. Le segnalazioni sono state raccolte in queste ore e probabilmente si arriverà a una denuncia contro ignoti. Non è ancora chiaro chi ci sia realmente dietro questa particolare iniziativa.

Secondo le testimonianze di alcuni cittadini, uno o forse più candidati hanno deciso di far sistemare di propria iniziativa delle piccole lampade led a energia solare sui pali della luce non funzionanti. Un'idea piuttosto particolare per sedurre l'elettorato che di certo non è passata inosservata. Il caso è ora all'attenzione del Comune e di Engie, la società che si occupa dell'illuminazione pubblica.

Le lampade, peraltro del tutto insufficienti oltre che abusive, saranno rimosse al più presto. I pali interessati dal curioso intervento si trovano in viale Nervi, vicino alle palazzine accanto all'ex centro meccanografico e nel quartiere Q4-Q5.