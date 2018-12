Latina Calcio, nuove accuse a Maietta & Co. Evasione da 2,8 milioni

SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE CARTACEA E SUL MESSAGGERO DIGITAL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sostituto procuratore Claudio De Lazzaro ha inviato l'avviso di conclusione indagini relativo all'inchiesta sulla maxi evasione fiscale del Latina Calcio. Sotto accusa Pasquale Maietta, Paola Cavicchi, Antonio Aprile, Angelo Ferrullo e Benedetto Mancini, ognuno con un ruolo diverso a seconda dei singoli episodi contestati dalla Procura.Secondo l'accusa il gruppo non versò l'Iva per un totale di 2.868.000 euro nel periodo compreso tra il marzo 2014 e il febbraio 2017, violando così la normativa sui reati tributari, in particolare il decreto legislativo 74/2000.Erano gli anni dei tentativi di acquisire il Latina Calcio evitando il fallimento davanti al tribunale di Latina, tentativi a dir la verità piuttosto spericolati e a tratti anche grotteschi, come l'offerta di 10 euro (in aggiunta all'accollo dei 6 milioni di debiti sportivi) che fu presentata da Benedetto Mancini e poi respinta dal giudice Linda Vaccarella.