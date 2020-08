Latina, ladro solitario a volto scoperto in pasticceria: appello a chiunque ha visto qualcosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ladro solitario ha fatto irruzione nella pasticceria D'Uffizi di Latina, situata in via Umberto I. Il colpo, che ha fruttato appena 80 euro, è avvenuto alle 6.10 del mattino, poco prima dell'orario di apertura del locale. Ad accorgersene i titolari che, arrivati sul posto hanno pensato di aver dimenticato di chiudere la porta la sera prima. Una volta all'interno hanno trovato la cassa fuori posto e senza il cassetto e l'ammanco di alcune banconote e spicci rimasti dal giorno precedente.«Convinti che il colpo fosse avvenuto di notte - racconta la titolare Maddalena - abbiamo visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e increduli abbiamo scoperto che il furto è avvenuto all'alba, in pieno giorno, pochi minuti prima dell'apertura. Dai filmati si vede un uomo di circa 50 anni con un paio di pantaloncini militari e una camicia a righe che cammina tranquillamente davanti al locale. Ad un certo punto si abbassa la mascherina e entra dalla porta scassinando la serratura probabilmente con un oggetto appuntito». Il ladro, dunque, ha eseguito il colpo a volto scoperto e una volta ottenuto il magro bottino se ne è andato facendo perdere le proprie tracce.I proprietari hanno sporto denuncia ai Carabinieri, fornendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo si appellano ai colleghi della zona nella speranza che qualcuno possa aver visto qualcosa. Il colpo, infatti, è avvenuto in un orario in cui molti bar sono già aperti e non è escluso che arrivino testimonianze utili alle indagini. «Non è tanto per i soldi rubati - conclude la titolare della pasticceria -, ma per la trafila delle denunce che abbiamo dovuto avviare, per la serratura che abbiamo dovuto cambiare, per la mattinata di lavoro persa e perché episodi simili minano la sensazione di sicurezza in zona».