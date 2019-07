La Top Volley ha anche il secondo opposto: ingaggiato il giovane Samuel Onwuelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina E’ andata a buon fine la trattativa per l’ingaggio del secondo opposto della. Samuel Onwuelo, 22 anni nigeriano di nascita ma con passaporto italiano, un metro e 98 di altezza, ha firmato un contratto per un anno con la società del presidente Gianrio Falivene.Occupata quindi anche la penultima casella rimasta vuota del roster della squadra. Manca soltanto il secondo palleggiatore che, probabilmente sarà scelto nella tre giorni di mercato a Salsomaggiore, da martedì 16 a giovedì 18 luglio.Cresciuto nelle giovanili del Modena,è stato sulla panchina degli emiliani nella stagione 2016-17 per poi essere dato in prestito a due squadre di serie A2 (Reggio Emilia e Alessano), dove ha giocato da opposto titolare dimostrando di avere i numeri per fare bene. Ci crede coachche a Modena lo ha visto formarsi.“Nell’ultima stagione ha fatto molto bene in battuta, non è un giocatore altissimo, ma discretamente esplosivo e con un buon salto - dice di lui il tecnico modenese - in attacco deve migliorare e stabilizzarsi sulla scelta dei colpi. Samuel è un ragazzo molto motivato che ha già fatto esperienza in Superlega, poi le stagioni in A2 lo hanno aiutato a fare un ulteriore passo in avanti in quanto a esperienza di gioco”.Per questa stagione Samuel ha preferito salire di categoria, come secondo opposto, anche se ciò comporta ovviamente di giocare molto meno.“Sono molto contento della scelta fatta e sono pronto per questa nuova esperienza - ha detto il Onwel - So che a Latina c’è un bell’ambiente e ho parlato con Tubertini che è un allenatore che conosco e stimo sia dal punto di vista umano sia da quello tecnico per aver lavorato con lui. So che dovrò faticare molto e migliorare tecnicamente per farmi trovare pronto in qualsiasi momento servirà di dare una mano alla squadra”.Attualmente la nuova Top Volley Latina risulta così composta: regista il riconfermato; opposti: il francesepiù volte convocato con la nazionale d’Oltralpe e il giovane Samue Onwuelo; schiacciatori:nazionale olandese,nazionale argentino, il tedesco, il giovane pontino; centraliormai un pilastro della squadra,un ragazzone di due metri anche lui nel giro della nazionale canadese e il laziale di Tarquinia; liberi:e il giovanei figlio di Roberto, uno dei padri della pallavolo pontina. Manca un secondo regista che sarà probabilmente scelto nel corso del volley mercato di Salsomaggiore che giovedì renderà noti i calendari.