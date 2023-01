L'ultimo graphic novel di Gargano, la presentazione domani all'Ag Collection

I fumetti di Fabrizio Gargano tornano protagonisti all’Ag Collection di Latina. Domani, alle ore 18, il negozio di via Sisto V ospiterà la presentazione dell’ultimo graphic novel dell’autore pontino, “Come una canzone di Aznavour”. Si tratta della quinta presentazione in città promossa da Mad-Museo d’arte diffusa a cura di Fabio D’Achille. Il punto vendita si trasformerà ancora una volta in un accogliente salotto culturale, in cui poter ammirare le tavole davanti ad un tè caldo.

«Come una canzone di Aznavour è una storia d’amore dove Stefano, il protagonista, cerca di rimettere a posto i pezzi di una vita da ex terrorista nero con Ines la sua compagna conosciuta in carcere – spiega Fabio D’Achille - Il romanzo, inoltre, racconta la ricerca della vendetta che il protagonista eserciterà su chi, sempre in carcere, abusò di Ines. Il finale è aperto ma, come si intuisce, tragico». Per chi vorrà tutte le pubblicazioni sono in vendita fino al 31 gennaio.

Gli appuntamenti con l’arte di Fabrizio Gargano non sono finiti. Il prossimo giovedì, l’autore con l’artista Alessandra Chicarella presenterà il libro illustrato “Il colore del metallo” (Alt Edizioni). «Questi incontri - continua D'Achille - sono concepiti come delle occasioni per discutere d’arte e letteratura proprio perché in via Sisto V è stata installata una biblioteca di strada tra il punto vendita di Spazio Idea e AG collection. Lo scopo della biblioteca è quello di diffondere i lavori letterari che raccontano il territorio in formula gratuita attraverso il prestito organizzato dalle due attività. In questo mese sono stati donati alla biblioteca tutti i lavori di Gargano, cinque pubblicazioni, tre romanzi e due fumetti».