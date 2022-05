Lunedì 30 Maggio 2022, 11:10

Sviluppare l'impegno in favore della tutela dell'ambiente e del contrasto ai cambiamenti climatici. È lo scopo dei Green Heroes, gli eroi verdi, iniziativa lanciata a livello nazionale dai Kyoto Club e arrivata ora anche a Latina, dove ieri, presso l'aula magna della scuola Don Milani, guidata dalla dirigente Marina Palumbo, sono stati assegnati i riconoscimenti a scolaresche e volontari dei quartieri Nuova Latina e Nascosa che negli anni si sono impegnati su questi temi: oltre allo stesso istituto comprensivo Don Milani, anche il Da Vinci-Rodari, e, come volontari, Ferdinando Cedrone di Quartieri connessi e Bruno Fontanarosa del patto di collaborazione con il Comune per il mantenimento di aree verdi in un'area che va dal Centro Morbella fino alla Don Milani.

«Una comunità si deve riconoscere per un insieme di valori e in questo quartiere c'è una forte presenza di associazionismi - ha affermato il sindaco, Damiano Coletta, che ha partecipato all'evento insieme ad assessori e consiglieri comunali - ci sono cittadini che hanno coscienza e conoscenza dei problemi e sensibilità per i temi dell'ambiente». «Voi siete degli eroi verdi - ha affermato l'assessore all'Ambiente, Adriana Calì - questo è il primo evento, cittadino, di altri che seguiranno in tutti i quartieri, perché bisogna far conoscere il vostro esempio».

Per l'assessore alla Pubblica istruzione, Laura Pazienti, «la scuola è il punto focale di ogni quartiere e l'educazione civica non è solo una materia, ma sta dentro il rispetto: avere cura del nostro quartiere è avere cura del nostro pianeta». Non è mancato il tema della raccolta dei rifiuti, toccato dall'assessore all'Igiene urbana, Dario bellini, secondo cui «abbiamo dimostrato a una città intera che un sistema, il porta a porta, funziona, e che un miglioramento può partire solo se la cittadinanza collabora. I risultati li vediamo, sono spariti i secchioni accanto ai quali si ammucchiava ogni cosa, abitudine che sparirà, insieme ai secchioni, e all'impegno del Comune di Abc nel contrastarla».