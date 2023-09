Lunedì 25 Settembre 2023, 10:24

Questa mattina insolita passeggiata a Itri di un gruppo di cinghiali che attraversa, in un'ordinata fila, il centro sotto la pioggia e sotto gli occhi dei passanti. Quello dei cinghiali per il comune del Sud pontino è un problema seria, è stata denunciate a più ripresa una vera e propria invasione con coltivazioni distrutte e pericoli per la circolazione stradale.