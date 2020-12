Infermieri, il rebus delle elezioni: ancora nessun risultato dello spoglio

Ancora nessuna notizia sulle elezioni dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Latina, praticamente l'unico in Italia a non avere ancora concluso le operazioni di spoglio e ad aver fornito i risultati praticamente a una settimana dal voto.

Circolano i verbali di quelli che vanno da Potenza a Trieste, ma delle 1240 schede votate a Latina non si conosce ancora l'esito. Motivo? Impossibile saperlo, dall'Ordine non vengono fornite informazioni. L'unica cosa certa è che il primo giorno di scrutinio non sono stati ammessi i rappresentanti di lista ed è intervenuta persino la Polizia per riportare la calma.

Rappresentanti, invece, che hanno assistito alle operazioni di spoglio in tutte le altre realtà dove i nuovi organi di gestione sono stati già eletti. Emerge, inoltre, che il seggio avrebbe eseguito lo scrutinio di un'urna per volta delle quattro dove sono state inserite le schede. A questo punto oltre ad attendere i risultati, c'è da aspettarsi anche un ricorso alle carte bollate.

