Elezioni all'Ordine degli infermieri, tensioni allo spoglio e arriva anche la Polizia

Rischia di finire a carte bollate l'elezione per l'Ordine delle professioni infermieristiche di Latina. A urne chiuse e con lo spoglio in corso, ieri mattina c'è stato qualche momento di tensione presso la sede di viale Nervi. Motivo?

È stato impedito ad alcuni rappresentanti delle liste in corsa di assistere alle operazioni di conta dei voti. Il regolamento non lo prevede formalmente ma neanche lo esclude e in passato si era sempre assistito allo spoglio. Stavolta la commissione ha detto no, motivandolo a quanto sembra anche con le disposizioni anti Covid, nonostante si potessero mantenere le distanze. È intervenuto per un controllo e per evitare che la situazione degenerasse, anche un equipaggio della Digos che stava già svolgendo servizi di controllo. La Polizia ha preso atto della situazione, registrato che non ci fossero problemi di ordine pubblico e proseguito la sua attività. Un episodio, quello di ieri, che conferma come la situazione tra le due liste - Protagonista infermiere con la presidente uscente, Nancy Piccaro e quella concorrente di Infermieri attivi - sia tutt'altro che distesa.

La campagna elettorale, svolta largamente anche sui social network, ha cercato di mettere in evidenza le cose fatte dall'una e dall'altra parte nel corso dell'ultimo mandato e le proposte che arrivavano da ambo le parti. Nelle due liste, infatti, c'erano componenti del direttivo uscente. Una campagna che, a dire il vero, non è stata così coinvolgente perché sui circa 5000 aventi diritto (4.976 gli iscritti, 4.885 dell'albo infermieri e 91 di quelli pediatrici) si sono recati alle urne in 1.240 ovvero il 24,9%.

I risultati? Ci vorrà oggi - 16 dicembre - o domani, considerato che si procede con una sezione al giorno, con l'auspicio che non ci siano strascichi simili a quelli dell'Ordine degli avvocati.

