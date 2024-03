Incidente in viale Le Corbusier: mamma e figlio trasportati in ospedale

Un incidente stradale tra due auto si è verificato intorno alle 8:15 di questa mattina in viale Le Corbusier, a Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Fiat 500X guidata da una donna in compagnia di suo figlio si è scontrata con un'Audi con al volante un uomo, il quale viaggiava nella sua stessa direzione, diretto verso il centro della città.

Immediato l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118. Illeso il conducente dell'Audi, mentre madre e figlio sono stati trasportati in via precauzionale all'ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti, entrambi in buone condizioni e fortunatamente fuori pericolo.

Sul posto anche la polizia locale, i cui agenti si sono occupati di svolgere i rilievi e di gestire la viabilità, fortemente rallentata per diversi minuti in particolar modo nei pressi dello svincolo per la Pontina.