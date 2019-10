Incidente stradale in zona Piccarello, due feriti gravi. Su un'auto due gemelline

Due feriti gravi a seguito di un incidente stradale avvenuto in zona Piccarello a Latina e due gemelline di pochi mesi - che erano su uno dei mezzi coinvolti - trasportate in ospedale.



E' il bilancio dello scontro avvenuto questa mattina per cause ancora da accertare da parte della forze della polizia locale. L'incidente è avvenuto su via Piccarello, nei pressi della curva dopo la quale ci si immette sulla Pontina. La strada è stata chiusa e il traffico deviato.



Tre le auto coinvolte e cinque i feriti. Le ambulanze dell'Ares 118 hanno trasportato i conducenti di due dei veicoli in codice rosso al pronto soccorso. Non sarebbero gravi ma sono in osservazione le gemelline, così come il conducente della terza vettura.