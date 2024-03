Tragedia a Sabaudia, morti in un incidente Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia

Tragedia ieri sera a Sabaudia. In un incidente sulla Migliara 49 hanno perso la vita Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia. I due viaggiavano a bordo di una Mini Cooper quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Sabaudia, sono usciti di strada e l'auto si è schiantata contro il ponticello di accesso di una abitazione.

L'impatto è stato violentissimo, l'auto nella parte anteriore è completamente distrutta, i due uomini sono morti sul colpo. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto liberare dalle lamiere i corpi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia sono molto conosciuti. Albione era titolare di un vivaio a Sabaudia, Nardone lavorava come meccanico, entrambi lasciano dei figli ancora piccoli.