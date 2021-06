Incidente sulla Pontina al km 54, auto ribaltata e feriti: traffico in tilt verso Roma

Carambola sulla Pontina al km 54 in direzione Roma, all’altezza di Campoverde ad Aprilia. Tre auto si sono scontrate e una Lancia Y si è ribaltata. Gli occupanti dell’utilitaria sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in codice rosso in ospedale. Pesanti i danni di tutte le auto, anche per una Smart e una Toyota. Il traffico è paralizzato: lunghe code già dall'uscita per Borgo Montello, a Latina. La circolazione è deviata a Campoverde sud. Sul posto la polizia stradale e i carabinieri.