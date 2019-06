Incidente all'incrocio, auto capovolta a Latina: due feriti, uno è grave

Incidente a Latina con un'auto capovolta e due feriti, uno dei quali in condizioni serie, anche se non in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Tasso e via Petrarca, dove si sono scontrate una Opel e una Panda. Una mancata precedenza, probabilmente, che ha portato al violento impatto e ha fatto sì che la Panda si capovolgesse.



Immediati i soccorsi prestati prima da alcuni residenti della zona, quindi da personale dell'Ares 118. Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA