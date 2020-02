Inchiesta Olimpia, niente sentenza a Latina: udienza rinviata al 31 marzo

Inchiesta Olimpia, non si è tenuta questa mattina in Tribunale a Latina l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota in cui si doveva decidere sulle richieste di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati avanzate dal pm Giuseppe Miliano e sui due giudizi abbreviati chiesti da Elena Lusena e Vincenzo Malvaso. Per un impedimento del magistrato l'udienza iè stata rinviata al prossimo 31 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA