Tre squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Aprilia e Latina sono al lavoro in località Foce Verde, al Lido di Latina, per l’incendio che si è verificato all'interno di un campeggio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma l'incendio ha praticamente distrutto tutte le strutture presenti.

Al momento non si escludono ipotesi sulle cause dell'incendio, ma servirà un sopralluogo tecnico al termine delle operazioni.