© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franca Rieti o Stefano Vanzini. Sono loro due i candidati alla carica di segretario comunale di Latina del Partito democratico, nel congresso cittadino che si svolgerà oggi, presso il Circolo Cittadino, dalle 10 fino alle 19. La prima, 50enne, membro di organismi del Pd, sia provinciali che comunali, e funzionaria all'università, è supportata dall'ala del Pd rappresentata, tra le figure principali, dal segretario provinciale, Claudio Moscardelli, dal consigliere regionale Enrico Forte e dalla consigliera comunale Nicoletta Zuliani; viene candidata come una figura inclusiva e matura in grado di unire il partito. Stefano Vanzini, studente 23enne, espressione dei Giovani democratici, vede il supporto del presidente provinciale, Mauro Visari, del consigliere regionale Salvatore La Penna, e, tra gli altri, degli ex consiglieri comunali, Giorgio De Marchis e Omar Sarubbo; una candidatura di rinnovamento ma anche di rottura degli schemi finora presenti nel partito. Uno dei due, dunque, sarà il successore di Alessandro Cozzolino, ex conigliere comunale della passata consiliatura, eletto alla segreteria cittadina nel giugno 2017, quale espressione allora della corrente di Moscardelli, con un voto unanime. Cozzolino arrivò alla segreteria cittadina a un anno di distanza dalle elezioni comunali in cui fu eletto sindaco Damiano Coletta, e in cui al Pd, che aveva candidato Enrico Forte, sfuggì persino il ballottaggio. Per oggi si annuncia invece un congresso più dibattuto tra le varie anime del Pd del capoluogo pontino. Fino all'ultimo infatti si è cercato di trovare un accordo unitario tra le parti, anche alla luce del fatto che non sarebbero emerse forti differenze da un punto di vista politico o organizzativo. Per il Pd potrebbe essere quindi una nuova giornata di divisioni, dopo quelle che, anni fa, caratterizzarono il braccio di ferro tra Moscardelli da un lato e Forte dall'altro. Si annuncia quindi una lunga giornata di dibattito. Al termine, alle 19, le operazioni di voto.An. Ap.© RIPRODUZIONE RISERVATA