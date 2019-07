Hotel Fogliano e Vistamare chiusi per tutto il 2019: Latina resta senza stella Michelin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul sito web è impossibile prenotare e la segreteria telefonica comunica asetticamente che «l’Hotel Fogliano e il ristorante Vistamare resteranno chiusi per tutto il 2019». Con la chiusura del ristorante affacciato sul mare di Capoportiere Latina perde così la sua stella Michelin conquistata dal locale di Paolo Gargiulo nel 2016 e poi mantenuta anche nel 2017 e 2018.Un peccato. Intanto perché in provincia resta un solo - storico - ristorante stellato, l’Acquapazza di Gino Pesce a Ponza. E poi perché con lo stop del Vistamare il capoluogo pontino ha perso uno dei più giovani e promettenti chef stellati d’Italia, Nicola Annunziata che ovviamente ha subito trovato una collocazione adeguata al suo talento, ma fuori provincia.Annunziata infatti firma un menu molto innovativo al ristorante 1978, di Stefano Cocco, tra Porta Pia e villa Torlonia. Per lo chef di Salerno è un ritorno visto che a Roma ha lavorato da Bonci e al Pagliaccio. Insieme a lui hanno lasciato Latina per trasferirsi nel locale di lusso anche Federica Santucci, la giovane pastry chef che aveva stregato - a giudicare dalle recensioni - molti dei frequentatori del Vistamare («I dolci meritano due stelle»). Con la sua doppia cittadinanza italo-canadese, Federica ha sempre dato un’impronta molto moderna ai suoi dolci, ama lavorare il cioccolato e per le sue creazioni si affida alle stagioni. Dalla brigata del Vistamare, a seguire lo chef Annunziata anche Marco Truzzi che al 1978 si occupa dei primi piatti.