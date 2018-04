Heinz Beck a Latina: il 27 aprile cena degustazione al Carrefour Gourmet

Heinz Beck è considerato un top chef a livello mondiale. Di origini tedesche, da anni vive e lavora a Roma dove ha conquistato le tre stelle Michelin alla guida del ristorante la Pergola all'Hilton di Roma. Il 27 aprile sarà protagonista a Latina di un evento unico presso il Carrefour Gourmet del Piccarello: una cena degustazione (a partire dalle 21) durante la quale proporrà alcuni dei suoi più celebri piatti che uniscono ricercatezza a qualità.



Dal 1994 è alla guida de “La Pergola” al Rome Cavalieri che condurrà dagli inizi sino alle ambite 3 Stelle Michelin. Dal 1998 a oggi è vincitore del premio “Five Star Diamond Award” e nel 2013 ottiene anche il “Six Star Diamond Award”, entrambi conferiti dall’American Academy of Hospitality Sciences.



In occasione della cena del 27 aprile, dopo l'aperitivo di accoglienza lo chef proporrà questo menù degustazione: ricciola marinata allo yuzu e lemongrass su guacamole con macaron di soia; scampi con piselli, fave e carciofi; fagottelli "La Pergola"; lombo di agnello al finocchietto in crosta di cereali con perle di caprino; gelatina di albicocche e fiori commestibili. «La cena sarà a numero chiuso e per prenotare il proprio posto si può contattare lo 0773240389 o visitare il profilo facebook.com/CarrefourLatina. Il prezzo è di 90 euro (bevande escluse) a persona».

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA