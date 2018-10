Grandinata record su Aprilia, disagi e Pontina chiusa nella notte

Ultimo aggiornamento: 09:26

Notte di disagi per il maltempo nella zona nord della provincia pontina. Superlavoro per gli uomini del distaccamento di polizia stradale di Aprilia, guidati dal comandante Massimiliano Corradini, nel corso della serata di domenica. La Pontina è stata chiusa nel tratto che va da Aprilia ad Ardea per una imponente grandinata e per l'abbattimento di rami e alberi."Grazie al lavoro degli agenti - spiegano dalla Stradale - sono stati prevenuti incidenti stradali e si è provveduto a portare aiuto agli automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassi della Pontina.