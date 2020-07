Giornata di mare a Scauri per il ministro Roberto Gualtieri

Giornata di mare, a Scauri, per il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. L’esponente del Governo ha scelto di trascorrere, insieme ai familiari, una domenica sulla spiaggia del Lido Aurora, storico stabilimento balneare della Riviera di Ponente. L’ex eurodeputato del Pd ha vissuto momenti di relax in compagnia di un amico, originario della cittadina del Sud Pontino. All’ora di pranzo ha raggiunto il ristorante “Acqua Pazza”, che si trova tra la Darsena Flying ed il Monte d’Oro, caratteristica altura inserita nell’area del Parco regionale Riviera di Ulisse. Dopo aver mangiato nel tipico locale di Scauri vecchia, il ministro Gualtieri è tornato di nuovo sulla spiaggia, prima di far rientro nella capitale.

Torna alla ribalta la località del Basso Lazio, mèta turistica in passato di personalità e di noti personaggi del cinema, della cultura e della musica. A Scauri hanno trascorso giorni di vacanza la regina Elena di Savoia, la pedagogista Maria Montessori, l’esploratore Umberto Nobile, il cardinale Karol Wojtyla, gli attori Nino Manfredi (cittadino onorario) e Massimo Girotti, lo scrittore Giuseppe Cassieri ed il cantautore Francesco De Gregori.

Vedi anche > Di Maio in vacanza a Ponza, il selfie con la fidanzata Virginia Saba: «L'Italia è il paese più bello del mondo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA