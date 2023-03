Gasolio e Gpl illegale, maxi sequestro della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato oltre un quintale di Gpl e più di 3000 litri di carburante agricolo agevolato detenuti illegalmente per commercializzazione e utilizzo indebiti. Il piano d'azione è stato sviluppato dai finanzieri della Compagnia di Terracina che hanno eseguito una serie di controlli mirati rinvenendo i prodotti combustibili stoccati in diversi depositi.

In particolare, le indagini condotte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di scoprire una vasta area nella quale sono state rinvenute circa 100 bombole, contenenti Gpl, non solo detenute ma anche imbottigliate e commercializzate in assenza di qualsiasi autorizzazione.

In un altro intervento, eseguito nella periferia di Terracina, i finanzieri hanno scoperto la detenzione illecita di più di 3000 litri di carburante agricolo, che, anche per la sua natura di prodotto cui è riconosciuto un regime fiscale agevolato, è soggetto a particolari forme di autorizzazione e può essere commercializzato e utilizzato solo da soggetti aventi titolo. Gli autori sono stati segnalati alla Procura di Latina.