Lunedì 24 Ottobre 2022, 12:16

Esterno notte, centro di Latina. I sabato sera nel cuore del capoluogo sono sempre più affollati, sempre più rumorosi e purtroppo anche teatro di episodi di cronaca. L'altra sera infatti una Volante della polizia è stata dirottata dalla sala operativa in corso Matteotti a due passi da piazza del Popolo, dopo che al numero unico di emergenza era arrivata una richiesta di aiuto da parte di una ragazza.

Ecco cosa era accaduto. La giovane, terrea in volto, ha raccontato agli agenti cosa le era appena capitato. «Mi hanno rubato la borsa» ha detto trafelata. Ma questo era solo l'inizio della storia.

Riavvolgiamo il nastro. Intorno alle 21 il cuore del capoluogo è una bolgia. Migliaia di ragazzi che stazionano nelle piazze e che si muovono da un capo all'altro dell'isola pedonale, che vanno e vengono dalla zona pub. La ragazza posa per un momento la borsa in terra. E' solo un attimo. Quando si china per riprenderla, fiuuuu, è svanita. Si guarda intorno, vede solo un muro di gente. Urla agli amici. Si forma un capannello di gente. «Detro ho tutto, il protafoglio, i documenti». Soprattutto il cellulare. Un amico consiglia: «Localizziamo il cellulare». E così fanno. Il dispositivo èp ancora in zona. Allora i ragazzi decidono di provare a chiamarlo. Lo smarphone suona. Restano in linea e aspettano. «Pronto». Alla fine qualcuno risponde.

Qui la vicenda prende velocità e ancora non è ben chiaro cosa sia accaduto. La persona che ha risposto al cellulare è un ragazzo, forse uno straniero. «Ci devi riportare il telefonino» dicono i ragazzi. Lo sconosciuto - a quanto risulta è un ragazzo come loro, forse straniero - accetta. E in effetti lo smartphone sarebbe stato riportato. Forse è stato anche pagato un riscatto, ma nessuno conferma. Quello che è certo e che la ragazza ha raccontato trafelata agli agenti della Squadra Volante della Questura è che a quel punto il ladro se l'è data a gambe e soprattutto non ha restituito la borsa né il portafoglio. Gli agenti pattugliano le strade del centro. La descrizione è precisa, forse c'è anche una foto del ladro. Insomma, elementi sufficienti per individuarlo, per dagli un nome. Forse già oggi ci saranno novità su questo caso.