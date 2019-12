Frane a Castelforte, evacuate quindici famiglie

Poco dopo le 14 di sabato i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, sono intervenuti nel Comune di Castelforte , località Suio Terme per verifica smottamenti. Sul posto, la squadra territoriale di Castelforte ha constatato la presenza di diversi smottamenti con caduta di pietre sulla strada che dalle Terme va verso il confine con la provincia di Frosinone.

Per la gestione della criticità, dovuta alle abbondanti piogge, è stato chiesto l'intervento del Comune e dell' Astral. Il Sindaco di Castelforte in accordo con l'Astral e con i vigili del fuoco ha provveduto a far evacuare a scopo precauzionale una decina di famiglie di residenti nella zona interessata dagli smottamenti oltre a chiudere momentaneamente la strada.

Le famiglie venivano ospitate in strutture messe a disposizione del Comune.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.