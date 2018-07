Formia, il pesce azzurro protagonista a Gianola della "Strada del gusto e dell'arte"

di Sandro Gionti

Si rinnova oggi 15 luglio a Formia, in via Gianola, l’annuale appuntamento con la manifestazione “Strada del Gusto e dell’Arte”. L’evento, organizzato dal Comitato GianolAmare e giunto all’11^ edizione, ha come tema “Il mare…gusto e tradizione - Il pesce azzurro. Alici, sgombri, aguglie, accomumati dal colore, un bell’azzurro/blu che ne definisce la freschezza e l’eleganza. GianolAmare propone domani questo tema nei suoi stand del gusto, ripercorrendo tradizionali e nuove proposte in piatti che esaltano il pesce azzurro. La caratteristica strada del quartiere sarà animata da musicisti e attori che si confonderanno con i variopinti stands del gusto e quelli degli artigiani. Sciuè Sciuè, Le Note di Napoli, Antonio Petronio e Natasha Miorelli, Gianluca Lombardi e Guglielmo D’Avino, Andrea Taddeo, Samantha, Enzo Scipione, Gli Scapigliati e TSO renderanno via Gianola un unico palcoscenico in un suggestivo connubio di musica e teatro. Inoltre il nutrizionista Giuseppe Nocca, docente di Scienza dell’alimentazione all’Istituto professionale alberghiero “Angelo Celletti” di Formia realizzerà uno stand dedicato al tema della manifestazione, con elementi di cultura del mare e in particolare del Golfo. E ci saranno squadre di sicurezza con il supporto della Protezione Civile Ver Sud Pontino e della Croce Rossa.

