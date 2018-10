Gli agenti del commissariato di Polizia di Formia hanno arrestato un 23enne della frazione di Trivio, per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti. Il giovane, già con precedenti specifici, è stato sorpreso nella tarda serata di ieri nella zona abituale della movida, in atteggiamento sospetto con altri coetanei. Alla vista dei poliziotti ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato e, durante una perquisizione sia personale che domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 48 grammi di cocaina, varie sostanze da taglio, un bilancino di precisione, 500 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del pm della Procura della Repubblica di Cassino. © RIPRODUZIONE RISERVATA