Maturità ai tempi del Coronavirus, Poste italiane consegna le mascherine agli istituti

Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile a 37 Istituti scolastici del territorio di Latina e provincia i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità.

Molti gli istituti superiori coinvolti, come il Liceo Statale “Alessandro Manzoni”, Gli Istituti Paritari “Steve Jobs”, Liceo Statale “Alessandro Manzoni”, il Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” , l’Istituto Tecnico “Vittorio Veneto Salvemini” di Latina, Istituto di Istruzione Superiore "Campus dei Licei - Massimiliano Ramadù" di Cisterna, il Liceo “Marco Tullio Cicerone Pollione” e l’Istituto “Mater Divinae Gratiae” di Formia, il Liceo Statale "Leonardo Da Vinci" e l’Istituto Tecnico Statale “Arturo Bianchini” di Terracina, l’Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Pisacane” di Ponza, per un totale di oltre 3.600 scuole in tutta Italia, dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza.

