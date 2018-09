Ennesimo furto all'Angel's Bar di Priverno, asportate le slot machine

di Sandro Paglia

Ennesimo furto questa notte presso l'Angel'S Bar Ristorante Tabacchjeria, sito lungo la "vecchia" statale 156 dei Monti Lepini. Una banda di ladri, formata da non meno di cinque-sei persone, tra le due e tre di questa notte si è introdotta nell'area del noto esercizio commerciale privernate e dopo aver divelto una porta blindata, si è impossessata di ben quattro slot machine, trascinandole con robuste corde per poi caricarle su due auto.



L'allarme - collegato con i carabinieri - ha fatto scattare l'immediato intervento dei militari che si sono messi alle calcagna dei ladri che hanno abbandonato le auto (una Jeep Land Rover e una Fiat Panda risultate rubate) nei pressi dell'area archeologica privernate, fuggendo poi a piedi nella campagna circostante.



I danni procurati all'esercizio commerciale non sono stati ancora quantificati ma risulterebbero notevoli, mentre i filmati delle telecamere di servizio sono ora nelle mani dei carabinieri che cercheranno di risalire alla banda.

Gioved├Č 20 Settembre 2018



