Crolla l'affluenza, il 40% dei pontini non ha votato. Primi risultati/Segui la diretta

Elezioni politiche, a mezzanotte e 40 ancora non c'è il dato definitivo dell'affluenza in provincia di Latina. Nel Lazio mancano solo tre comuni e due sono in provincia di Latina, il capoluogo e Roccagorga. Quanto agli altri 31 balza agli occhi il crollo dell'affluenza, meno del 60 per cento (59,95), addirittura 12 punti percentuali in meno rispetto a quattro anni fa. Al momento è l'affluenza più bassa di tutto il Lazio (al momento ferma al 63,90% degli aventi diritto), e più vicina a quella del sud che del resto del Paese. Il 40 per cento dei pontini non ha votato.

A mezzanotte e 50 arriva il dato dell'affluenza a Roccagorga (67,50%) che porta quello provinciale al 60,05%. Manca all'appello solo l'affluenza del capoluogo.

All'una e cinque non c'è ancora l'affluenza definitiva del capoluogo pontino. In tutta Italia mancano all'appello 43 comuni, due dei quali nel Lazio (due capoluoghi, Latina e Viterbo).

Intanto comuminciano ad arrivare i primi risultati.

Partiamo dal Senato. Nel collegio uninominale 6, Claudio Fazzone è in testa con il 57% dei consensi, davanti ad Anna Sacchetti (M5s) con il 16,7% e Sergio Messore (Pd) con il 16,4%). Ma sono appena 34 su 1009 le sezioni scrutinate. Alla Camera, nel plurinominale, dopo 2 sezioni scrutinate su 1009 il centrodestra è al 52,17, mentre il centrosinistra al 20,35 e i Cinque Stelle al 15,13.