Donna 40enne di Latina trovata morta a Firenze

Una donna 40enne senza fissa dimora, originaria della provincia di Latina, è stata trovata senza vita, per cause naturali, sotto il viadotto dell'Indiano a Firenze.

Il ritrovamento risale a ieri mattina. A dare l'allarme al 112 è stato il fidanzato della 40enne, di origine senegalese, con il quale, secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna avrebbe vissuto per almeno due anni in una tenda sotto il ponte.

Il corpo non presentava segni di violenza e per il medico legale è morta, verosimilmente, per cause naturali. La donna, sempre secondo quanto emerso, avrebbe sofferto di malattie per le quali è stata ciclicamente curata negli ospedali fiorentini.