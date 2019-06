Criminalità, il sottosegretario Gaetti a Latina: «Crescono i reati economici, rischio riciclaggio»

Calano i reati predatori in provincia, ma l'attenzione è puntata ora su quelli economici, sull'ingresso di flussi di denaro nell'economia lecita che altera le dinamiche di mercato e aumenta la corruttela. A dichiararlo è il sottosegretario agli Interno Luigi Gaetti, al termine di un vertice convocato questa mattina in Prefettura con il prefetto Maria Rosa Trio, con i rappresentanti delle forze dell'ordine e la Procura. Nel corso della riunione si è fatto il punto sulla situazione locale, parlando anche di beni confiscati alla criminalità organizzata e dei fenomeni legati a racket e usura.

"Latina è una provincia complessa, situata tra Roma e Napoli con una sua componente di criminalità autoctona. Se negli anni passati c'era una prevalenza di tipo strettamente predatorio, ora la criminalità si sta spostando verso reati di tipo economico con l'interessamento di grandi società, come dimostra la nuova inchiesta sui rifiuti". L'attenzione è quindi puntata sullo spaccio e sul traffico di stupefacenti e sul riciclo di proventi illeciti in attività economiche. A rischio anche le infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda appalti pubblici e concessioni edilizie".

Ultimo aggiornamento: 16:31

